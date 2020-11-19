Siirt'te tarihi camide yangın
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Siirt'te tarihi camide yangın

19.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:28
Siirt'te tarihi camide yangın

Siirt'te ibadete kapalı olan ve restorasyonu planlanan tarihi camide çıkan yangın söndürüldü.

Siirt'te ibadete kapalı olan ve restorasyonu planlanan tarihi camide çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Karakol Mahallesi'nde bulunan, meydana gelen çökme ve çatlaklar nedeniyle ibadete kapatılan yaklaşık 130 yıllık Şeyh Maruf Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Siirt Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Camide hasara yol açan yangına, madde bağımlısı kişilerin neden olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.

Tarihi caminin gelecek yıl restore edilmesinin planlandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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