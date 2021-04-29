Siirt'te tam kapanma sürecinde belgelerini ibraz eden üreticiler bağ ve bahçelerine gidebilecek

Siirt'te tarımsal faaliyetlerde bulunan üreticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde belgelerini göstermeleri durumunda bağ ve bahçelerine gidebilecek.

Siirt'te tarımsal faaliyetlerde bulunan üreticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde belgelerini göstermeleri durumunda bağ ve bahçelerine gidebilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgında tarımsal üretimin etkilenmemesi için tüm tedbirler alındı.

Tarımsal faaliyetlerde bulunan üreticilerin yazılı belgeleri kolluk kuvvetlere ibraz etmek ve kurallara uymak koşulu ile tarımsal faaliyetlerine kısıtlama olmaksızın devam edebileceği kaydedilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Çiftçi kayıt belgesi, arıcılık belgesi, hayvancılık işletme kayıt belgesi, çiftçilik belgesi, arazi veya işletmeye ait tapu kaydı alınması gerekir. Bağına, arazisine, bahçesine, hayvan işletmesine işçi götürecekler, işçiler ile birlikte kalmaları ve belgeleri kolluk kuvvetlerine ibraz etme koşulu ile arazilerine gidebilirler. İzinler sadece tarımsal faaliyet için verilecek olup belgesi olsa bile münferit veya ailece zaman geçirmek, dinlenmek veya piknik yapmak amacıyla izin verilmeyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz