Siirt'te takla atan hafif ticari aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te takla atan hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
SİİRT (AA) - Siirt'te takla atan hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Emrullah Sezgin yönetimindeki 07 BVF 73 plakalı hafif ticari araç, Kurtalan yolu Müftülük Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Takla atan araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazanın şokunu yaşayan Sezgin, trafik ekipleri ve vatandaşlar tarafından sakinleştirdi.???????
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri