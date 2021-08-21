Siirt'te süt üretim tesisinde hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
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Siirt'te süt üretim tesisinde hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Siirt'te süt üretim tesisinde hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te bir süt üretim tesisinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Siirt'te bir süt üretim tesisinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aktaş Köyü'nde süt üretim tesisinde 16 pimapen kapının çalındığı ihbarını aldı.

Ekipler, yaptığı çalışmayla olayın failleri olduğunu tespit ettiği M.G, B.D. ve S.S'yi yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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