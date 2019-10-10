Siirt'te süt tankının içine gizlenmiş 3 bin 989 paket kaçak sigara ele geçirildi

10.10.2019 14:13

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada süt tankeri içerisinde gizli bölümlere zulalanmış halde 3 bin 989 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Batman'da ikamet eden E.Ç. isimli şahsın haksız kazanç elde etmek maksadıyla Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden Batman'a süt tankeri içerisine kaçak sigara sevkiyatı yaptığı istihbaratının alındığı belirtildi. Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde tespit edilen araç Baykan ilçesi girişinde durdurularak arama yapıldığı belirtilen açıklamada, "Baykan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan adli arama ve el koyma kararına istinaden araçta yapılan tespitler neticesinde araç üzerinde 3 adet silindir şekilli yaklaşık 2 bin litre kapasiteli süt tankı bulunduğu, bu tankların sağ ve sol kısımlarında kaynak yapılmış ve sökülebilir vaziyette kapaklı zulalı bölümler bulunduğu tespit edilmiş olup, araçta yapılan aramalar sonucu zulalı bölümlerde 3 bin 989 paket kaçak sigara, bir adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemelere ve araca el konularak Baykan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda bir şüpheli gözaltına alınmış ve şüpheli hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA