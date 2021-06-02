Siirt'te süt sağımından dönen köylüleri taşıyan tarım aracı devrildi: 9 yaralı
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Siirt'te süt sağımından dönen köylüleri taşıyan tarım aracı devrildi: 9 yaralı

Siirt'te süt sağımından dönen köylüleri taşıyan tarım aracı devrildi: 9 yaralı
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'in Şirvan ilçesinde, süt sağımından dönen köylüleri taşıyan "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde, süt sağımından dönen köylüleri taşıyan "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, süt sağımından dönen köylüleri taşıyan Yunus T. idaresindeki tarım aracı Ormanbağı köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü Yunus T. ile araçtaki 8 kişi yaralandı

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Siirt'te süt sağımından dönen köylüleri taşıyan tarım aracı devrildi: 9 yaralı
Siirt'te süt sağımından dönen köylüleri taşıyan tarım aracı devrildi: 9 yaralı
Siirt'te süt sağımından dönen köylüleri taşıyan tarım aracı devrildi: 9 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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