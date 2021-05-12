Siirt'te sürücünün dikkati kamyonu yanmaktan kurtardı
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Siirt'te sürücünün dikkati kamyonu yanmaktan kurtardı

İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ - Haberler | 3. Sayfa

- Siirt'te sürücünün dikkati kamyonu yanmaktan kurtardı Siirt'te maden yüklü kamyonun alev alması sonucu meydana gelen yangında aracın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

- Siirt'te sürücünün dikkati kamyonu yanmaktan kurtardı

SİİRT - Siirt'te maden yüklü kamyonun alev alması sonucu meydana gelen yangında aracın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Sürücünün dikkati kamyonu yanmaktan son anda kurtardı.

Olay, Siirt Kurtalan karayolu Baykan yol ayrımında meydana geldi. Sürücü öğrenilemeyen 16 SSJ 28 plakalı maden yüklü kamyon seyir halindeyken bir anda lastikleri alev aldı. Durumu fark eden sürücü dorseyi araçtan ayırarak kamyonun yanmasını engelledi. Sürücünü haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının kamyon lastiklerden çıktığı belirtilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Siirt'te sürücünün dikkati kamyonu yanmaktan kurtardı
Siirt'te sürücünün dikkati kamyonu yanmaktan kurtardı
Siirt'te sürücünün dikkati kamyonu yanmaktan kurtardı
Siirt'te sürücünün dikkati kamyonu yanmaktan kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

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