Siirt'te şüpheli şahsın elindeki çay kutusundan uyuşturucu çıktı - Haberler
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Siirt'te şüpheli şahsın elindeki çay kutusundan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te şüpheli şahsın elindeki çay kutusundan uyuşturucu çıktı

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın araması yapıldı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın araması yapıldı. Aramada, çay kutusuna saklamış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Kooperatif Mahallesi, Nihat Aykut Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir şahıs durduruldu. Şüpheli şahsın aramasında çay kutusu içerisinde gizlenmiş 520 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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