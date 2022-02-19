Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde 5 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde 5 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te şüpheli şahıs üzerinde 5 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt'te, bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te, bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, kent merkezi İnönü Mahallesi, 801. Sokak üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üst aramasında 3 fişek eroin ve 2 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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