Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı - Haberler
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Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı

Siirt'te oturma bankının yanına bırakılan şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı.

Siirt'te oturma bankının yanına bırakılan şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanında oturma bankının yanında şüpheli bir bavulu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, bavulun bulunduğu alana emniyet şeridi çekti.

Özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan bavulda elbise ve evraklar çıktı. - SİİRT

Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı

Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı

Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı

Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı

Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı

Siirt'te şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Demokrasi, 15 Temmuz, Polis, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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