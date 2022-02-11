Siirt'te şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt'te uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Kilit-1 uygulama noktasında C.U'ya ait durdurulan araç içerisinde 280 gram toz esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şahsın işlemleri devam ettiği belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tragger, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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