Siirt'te şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

25.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:46
Siirt'te şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt-Şirvan karayolu uygulama noktasında yapılan çalışmada, durumundan şüphelenilen bir araç içerisinde dört 4 şahısın bulunduğu görülmüş, araç içerisinde ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, bir şahsın karın bölgesinde şişkinlik olması üzerine yapılan kontrollerde, karın bölgesine saklanmış vaziyette 660 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İsmail Demir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Miray Daner Merve Dizdar Murat Dalkılıç Seren Serengil
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt'te şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:51:14. #1.15#
title