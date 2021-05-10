Siirt'te süne ile mücadele çalışması

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, süne ile mücadele çalışması yapıldığını söyledi.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, süne ile mücadele çalışması yapıldığını söyledi.

Sünenin üründe önemli oranda verim ve kalite kaybına neden olabileceğini dile getiren Demirhan, şunları kaydetti:

"Süne Mücadelesi Programı kapsamında, İl ve İlçe Tarım müdürlükleri teknik elemanları il merkezi ve ilçelerde genel kontrol ve mücadele çalışmalarına devam ediyor. Süne mücadelesi kapsamında il merkezi ve ilçelerde görev almak üzere toplamda 3 teknik personel ekibi, salgın nedeniyle üretimde herhangi bir aksamanın olmaması için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Çalışmalar il merkezi ve ilçelerde 61 köyde 320 bin dekar alanda yürütülmekte. Mücadelede amaç zararın yüzde 1'in altına indirilmesi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz