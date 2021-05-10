Siirt'te süne ile mücadele çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te süne ile mücadele çalışması

Siirt'te süne ile mücadele çalışması
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, süne ile mücadele çalışması yapıldığını söyledi.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, süne ile mücadele çalışması yapıldığını söyledi.

Sünenin üründe önemli oranda verim ve kalite kaybına neden olabileceğini dile getiren Demirhan, şunları kaydetti:

"Süne Mücadelesi Programı kapsamında, İl ve İlçe Tarım müdürlükleri teknik elemanları il merkezi ve ilçelerde genel kontrol ve mücadele çalışmalarına devam ediyor. Süne mücadelesi kapsamında il merkezi ve ilçelerde görev almak üzere toplamda 3 teknik personel ekibi, salgın nedeniyle üretimde herhangi bir aksamanın olmaması için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Çalışmalar il merkezi ve ilçelerde 61 köyde 320 bin dekar alanda yürütülmekte. Mücadelede amaç zararın yüzde 1'in altına indirilmesi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Otomobilin motoruna giren yılanı çıplak elle çıkardılar
Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın kurduğu 'ikna ekibi' sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'i aşılandı
Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın kurduğu 'ikna ekibi' sayesinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'i aşılandı
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Siirt'te süne ile mücadele çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 15:29:49. #1.16#

title