Siirt'te suça sürüklenen çocuklara ilişkin çalışma

25.09.2019 12:04

Siirt'te suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması amacıyla çalışmalar yapılıyor.



Valilikten yapılan açıklamada göre, Vali Ali Fuat Atik'in talimatıyla, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün sekretaryasında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün iş birliğiyle çalışma yürütülüyor.



Çalışma kapsamında düzenlenen toplantıda, ilk kez suça sürüklenen çocukların ikinci kez suça sürüklenmemeleri için 41 okulda öğrenci takibi ve hane ziyareti yapılarak aile ve çocuklarla görüşmeler gerçekleştirildiği, çocukların suça sürüklenme nedenlerine göre bireysel, eğitsel, sosyal-kişisel rehberlik faaliyetleri yürütüldüğü aktarıldı.



Toplantıda, 2018 yılında ilk kez suça sürüklenen 199 çocuktan 14'ünün ikinci kez suça sürüklendiği, 2019'un ilk altı ayında ise 118 çocuktan yalnız 3'ünün ikinci kez suça sürüklendiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA