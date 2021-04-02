Siirt'te şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 530 oldu
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Siirt'te şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 530 oldu

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 530 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı şubat ayı araç istatistiğini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı şubat ayı araç istatistiğini yayımladı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt'te toplam araç sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 1 artarak 20 bin 530 olduğu belirtildi.

Toplam 376 aracın devrinin yapıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Türüne göre trafiğe kayıtlı 6 bin 853 otomobil, 1526 minibüs, 128 otobüs, 5 bin 168 kamyonet, 969 kamyon, 2 bin 54 motosiklet, 3 bin 479 traktör ve 353 özel amaçlı tespit edildi. Devri yapılan araçlar içinde ilk sırayı 142 ile otomobil yer aldı. Otomobili 112 ile kamyonet, 53 ile traktör, 30 ile minibüs, 24 ile motosiklet, 11 ile kamyon ve 4 adet özel amaçlı araç takip etti. 152 aracın trafiğe kaydı yapıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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