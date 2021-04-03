Siirt'te şubat ayında 376 aracın devri yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri bültenini paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri bültenini paylaştı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre; 2021 yılı Şubat ayında Siirt'te toplam araç sayısı 20 bin 530 olurken, 376 aracın da devri yapıldı.

Siirt'te otomobil sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarak 6 bin 853 oldu. Siirt'teki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 6 bin 853 otomobil, bin 526 adet minibüs, 128 adet otobüs, 5 bin 168 adet kamyonet, 969 adet kamyon, 2 bin 54 adet motosiklet, 3 bin 479 adet traktör ve 353 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.

376 aracın devri yapıldı

2021 yılı Şubat ayında Siirt'te toplam 376 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırayı 142 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili 112 adet ile kamyonet, 53 adet ile traktör, 30 adet ile minibüs, 24 adet ile motosiklet, 11 adet ile kamyon ve 4 adet özel amaçlı araç izledi. 2021 yılı Şubat ayında Siirt'te 152 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde; otomobil, motosiklet, kamyonet, traktör, minibüsün bulunduğu görüldü. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı