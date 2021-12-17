Siirt'te su tankeri ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
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Siirt'te su tankeri ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te su tankeri ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı Siirt'te su tankeri ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te su tankeri ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

SİİRT - Siirt'te su tankeri ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt çevre yolunda meydana geldi. Yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda su tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine UMKE, AFAD, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te su tankeri ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Siirt'te su tankeri ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Siirt'te su tankeri ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Siirt'te su tankeri ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Siirt'te su tankeri ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri

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