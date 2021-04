Siirt ve Batman'da bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Siirt ve Batman'da, sivil toplum kuruluşları, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Siirt'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen 37 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek, basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker, sivil toplum kuruluşları adına yaptığı açıklamada, vaktiyle aktif görevdeyken neye hizmet ettikleri herkesçe bilinen, eski Türkiye özlemiyle dolu amiral emeklisi bir grubun, adeta muhtıra çağrışımı yaparcasına meşum bir bildiriye imza attığını söyledi.

Bildiride darbe heveslerinin apaçık dile getirildiğini fakat bunun fikir özgürlüğü olarak yutturulmaya çalışıldığını vurgulayan Şeker, "Ülkemiz tam bağımsızlık yolunda inançlı ve emin adımlarla ilerlerken, inançlarımıza düşman, karanlık geçmişi özlemle anan vesayet yine ve yeniden gerilerden seslenmeye başladı. Tıpkı şöyle söyler gibiydiler 'İlerleyelim beyler, gerilere doğru.' Şimdilerde emekli olduğunu unutmuş bu darbe dönemlerinin emir erleri, tetikçileri, eskiden kalma alışkanlıkla gece yarısı deklare ettikleri bir açıklamayla, siyasete ve millet iradesine müdahale etme huylarından vazgeçmemişlerdir. Bir yerlere seslenmeleri boşunadır. Bizler uyumadık, uyumuyoruz." dedi.

Millet iradesinin üstünde hiçbir gücün olmadığın altını çizen Şeker, egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğunu belirtti.

"Her ne kadar yapılan açıklamalarda Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi'ne atıflar yapılsa da bizler satır aralarında gizlemeye çalıştığınız kötü niyetleri görüyor ve tarihe bir not düşüyoruz. Sizlerin kötü emelleri aziz milletimizin vicdanında her daim mahkum olmuştur. Sizlere ve azmettiricilerinize sesleniyoruz, başaramayacaksınız, bu sevdadan vazgeçiniz." ifadesini kullanan Şeker, şöyle devam etti:

"Bu talihsiz açıklamayı yaptığınızda bizler şunu öğrendik ki darbecinin emeklisi olmazmış. Darbe çığırtkanlığı ve milli olmayan kirli odaklara selam gönderme hastalığı devam etmekteymiş. Ama şunu da öğrendik ki bu açıklamayı emekli ve kötü emellilerin yapması millet ordusunun millet düşmanlarından arındırıldığının bir göstergesidir. Darbe mikrobu veya virüsü bünyeden atılmıştır. Ordumuz ve milletimiz birdir. Darbe mikrobunu taşıyanlar, genelde ülkenin bekasını düşündükleri izlenimini verirler. Oysa siyasete müdahale etme pervasızlıkları, zavallılığın, ahlaksızlığın, delaletin ve ihanetin bir göstergesidir. Ülkenin bekasını tehlikeye sokan şey her 10 yılda bir emperyalist güçlerin emriyle, halkına darbe yapmaktı. Her on yılda bir emperyal amaçlarla, sömürü düzeni devam etsin diye bu ülkeye darbe mühendisliği ile yön verildi. Bunları unutmuyor, unutmayacak ve unutturmayacağız."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, söz konusu emekli amiraller ve açıklamaları hakkında soruşturma açılması kararını doğru bulduklarını aktaran Şeker, rütbelerinin vermiş olduğu imtiyazların sona erdirilmesi ve bu işin arkasındaki kişilerin de ortaya çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Batman

Batman'da Yedihilal Derneği Batman Şubesi de bazı emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "Geçmişteki karanlık darbe günlerinden alınan ilhamla, bir gece vakti, kirli ve sinsi planlarla kamuoyuna sunulan malum bildiriye şahit olduk, şiddetle kınıyoruz. Ayrıca bilinmesini isteriz ki 15 Temmuz'da topraklarımız üzerinde sinsi ve kirli planlarla darbe kalkışmasına yeltenenler, en büyük cevabı milletimizin yiğit ve gerçek evlatlarından almışlardır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık