Siirt'te sosyal mesafeli cuma namazı kılındı Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen alanlarda sosyal mesafeli cuma namazı kılındı.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen alanlarda sosyal mesafeli cuma namazı kılındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenen 20 cami ve 7 açık alanda bir araya gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak, yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde saf tuttu.

Tarihi Ulu ve Abdulhakim Sancak Camilerinde de maskeli ve evlerinden getirdikleri seccade ile gelen vatandaşlar, cuma namazı kıldı.

Kaynak: AA