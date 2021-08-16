Siirt'te sosyal medyada terör propagandasına 8 gözaltı
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Siirt'te sosyal medyada terör propagandasına 8 gözaltı

Siirt'te sosyal medyada terör propagandasına 8 gözaltı
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'te sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgütün faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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