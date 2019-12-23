Siirt'te sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı
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Siirt'te sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındıSiirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, sosyal medya hesaplarından 'Bölücü terör örgütü propagandası yapma,...

23.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:26
Siirt'te sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, sosyal medya hesaplarından 'Bölücü terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti devletini, kurum ve kuruluşlarını aşağılama, suç ve suçluyu övme' suçlarını işlediği tespit edilen 2 şüpheli şahıs, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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