Siirt'te son tüketim tarihi geçmiş 4 ton 270 kilogram tavuk eti imha edildi

Siirt'te son tüketim tarihi geçmiş 4 ton 270 kilogram tavuk eti ekiplerce imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet, zabıta ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir işletmeyi denetledi.

Denetimde 4 ton 270 kilogram tavuk etinin son tüketim tarihinin geçmiş olduğu tespit edildi.

Ürünler ekiplerce imha edildi, işletmeye 27 bin 306 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz