Siirt'te son tüketim tarihi geçmiş 4 ton 270 kilogram tavuk eti imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt'te son tüketim tarihi geçmiş 4 ton 270 kilogram tavuk eti imha edildi

20.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:58
Siirt'te son tüketim tarihi geçmiş 4 ton 270 kilogram tavuk eti imha edildi

Siirt'te son tüketim tarihi geçmiş 4 ton 270 kilogram tavuk eti ekiplerce imha edildi.

Siirt'te son tüketim tarihi geçmiş 4 ton 270 kilogram tavuk eti ekiplerce imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet, zabıta ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir işletmeyi denetledi.

Denetimde 4 ton 270 kilogram tavuk etinin son tüketim tarihinin geçmiş olduğu tespit edildi.

Ürünler ekiplerce imha edildi, işletmeye 27 bin 306 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Celal Adan Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Özge Özder Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Cenk Tosun Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Yangın Jandarma Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt'te son tüketim tarihi geçmiş 4 ton 270 kilogram tavuk eti imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 20:59:20. #1.14#
title