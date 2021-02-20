Siirt'te son tüketim tarihi geçmiş 4 ton 270 kilogram tavuk eti imha edildi
20.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:58
Siirt'te son tüketim tarihi geçmiş 4 ton 270 kilogram tavuk eti ekiplerce imha edildi.
Siirt'te son tüketim tarihi geçmiş 4 ton 270 kilogram tavuk eti ekiplerce imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyet, zabıta ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir işletmeyi denetledi.
Denetimde 4 ton 270 kilogram tavuk etinin son tüketim tarihinin geçmiş olduğu tespit edildi.
Ürünler ekiplerce imha edildi, işletmeye 27 bin 306 lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz