Son bir yılda uyuşturucu operasyonlarında 414 kişi yakalandı

Siirt'te son bir yılda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 414 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın koordinesinde, son bir yılda yapılan geniş çaplı operasyonlarla kentte uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik önemli operasyonlar yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğine ait drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı "Kapan-56" operasyonlarında uyuşturucu sattıkları veya kullandıkları tespit edilen 414 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 31 kilo 800 gram esrar, 27 kilo 500 gram metamfetamin ile 84 ecstasy hap ele geçirildi.

Öte yandan yıl boyunca Narkotik Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele konusunda özellikle gençlere yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı