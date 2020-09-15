Siirt'te son 5 yılda tarım alanına 260 milyon lira destek verildi Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Eruh ilçesinde sera açılış töreninde yaptığı açıklamada, kentte son 5 yıl içerisinde tarım alanına 260 milyon lira destek verildiğini söyledi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Eruh ilçesinde sera açılış töreninde yaptığı açıklamada, kentte son 5 yıl içerisinde tarım alanına 260 milyon lira destek verildiğini söyledi.

Ekonomisi tarım ve hayvancılığı dayalı olan Eruh ilçesinde tarım alanında yeni bir atılım gerçekleştirildi. İlçede ilk defa örtü altı tarım çalışmaları başlatıldı. Seralarda üretimin başlaması ve ilk hasat nedeniyle tören düzenlendi. Törene katılan Vali Osman Hacıbektaşoğlu son 5 yılda il tarımına 260 milyon lira destek verildiğini açıkladı. İlçede örtü altı tarımın başlamasıyla üreticilerin tarımda verimliliği artıracaklarını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, çalışmanın ilçe için önemli bir gelir kapısı olacağını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Eruh'ta GAP İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, Eruh Kaymakamlığı, Eruh Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğiyle geliştirilen sebze üretimi projesinde ilk ürünün hasadını yapmak için geldik. Burada şu anda üreticilerimize 5 bin metrekare sera yapıldı. İlimizin hayvancılık ve tarım alanında ciddi bir potansiyeli var. Burada özellikle geleneksel ürün yetiştiriciliğinde sebze yetiştiriciliği yapılıyor. Hem Eruh'ta hem diğer ilçelerimizde Baykan'da Şirvan'da ve Pervari'de çok önemli bir gelir kaynağı. Tabii bunu yeniden teknik ve modern bir üretimle hayata geçirmek, ilimizin tarımsal üretimi için bir dinamo haline getirmek için yoğun projelerimiz ve çabalarımız devam ediyor. Tabii hükümetimizin tarıma verdiği çok ciddi destekler var. Son 5 yılda 260 milyon lira üzerinde destekleme yapıldı. Yine Eruh ilçemiz için 20 milyonun üzerinde bir destekleme yapıldı. Ben buradan emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra serayı dolaşarak ilk salatalık hasadını yaptı. - SİİRT

Kaynak: İHA