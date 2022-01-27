Siirt'te sokak kedileri için yuva yapıldı

SİİRT (AA) - Siirt Müftülüğü Ensar Cami Gençlik Merkezi öğrencileri, soğuk kış gününde sokak kedileri için yuva yaptı.

Öğrenciler, Diyanet Gençlik İl Koordinatörlüğünün başlattığı "Camimde onların da bir yuvası olsun" projesine destek için atık malzemelerden yaptıkları barınakları cami önlerine ve kentin işlek caddesine bıraktı.

Gençlik İl Koordinatörü Mehmet Nafih Baydarman, soğuk kış aylarında sokak hayvanların unutulmaması için il genelinde tüm camilere yönelik çalışma başlatıldığını belirtti.

Projeye herkesin katkı sunmasını isteyen Baydarman, şöyle konuştu:

"Bu dönem hayvanlarımıza merhamet göstergesi için tüm camilerin önüne birer kedi barınağı, yem ve suluk bırakma kararı aldık. Amacımız soğuk kış aylarında sokak hayvanlarına destek olmak. Nitekim Peygamber Efendimiz hayvanlara yönelik çok merhametliydi."

Öğrencilerden Abdurrahman Şanlı da proje ile hayvanlara bir nebze yardımcı olmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Havalar çok soğuk, sokak hayvanları üşümesin. Şefkate muhtaç hayvanlara yönelik çalışmalarımızı artıracağız." dedi.

Öğrencilerden İsmail Fakirullah Toprak ise merhamete muhtaç hayvanlara eziyet edilmemesi ve herkesin evinin önüne bir kap yemek bırakması çağrısında bulundu.