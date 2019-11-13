Siirt'te sobadan sızan gaz nedeniyle 4 kişi zehirlendi
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Siirt'te sobadan sızan gaz nedeniyle 4 kişi zehirlendi

Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

13.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:10
Siirt'te sobadan sızan gaz nedeniyle 4 kişi zehirlendi

'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi 1430 No'lu sokakta bulunan müstakil 3 katlı evin 1. katında meydana geldi. Adem G., Elif G., Selma Ö., Ramazan Ö., sabah kalktıklarında baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 4 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini tespit etti. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Selami Deniz/İHA)

Kaynak: İHA
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