Siirt'te sis nedeniyle kamyon göçerlerin yaşadığı çadıra daldı: 1 yaralı - Haberler
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Siirt'te sis nedeniyle kamyon göçerlerin yaşadığı çadıra daldı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te sis nedeniyle kamyon göçerlerin yaşadığı çadıra daldı: 1 yaralı

Siirt'te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun yol kenarında bulunan çadıra dalması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun yol kenarında bulunan çadıra dalması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Doluharman köyü yakınlarında meydana geldi. 58 NH 606 plakalı kamyon sürücüsü Kazım O. (45) yönetimindeki kamyon, yoğun sis nedeniyle yoldan çıkarak, yol kenarında kurulu bulunan göçer çadırına daldı. Kaza esnasında çadırda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kazada sürücü Kazım Ö. yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyonetten çıkarılan Kazım Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Siirt'te sis nedeniyle kamyon göçerlerin yaşadığı çadıra daldı: 1 yaralı

Siirt'te sis nedeniyle kamyon göçerlerin yaşadığı çadıra daldı: 1 yaralı

Siirt'te sis nedeniyle kamyon göçerlerin yaşadığı çadıra daldı: 1 yaralı

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