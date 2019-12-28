Siirt'te sıra geceleri yapılacak

28.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:30

Siirt'te sıra geceleri düzenlenecek.



Siirt Kültürünü ve Müzisyenlerini Yaşatma Derneği Başkanı Cengiz Saruhan Tan, Siirt'in üç dilli zengin kültürünü tanıtmak için yerel müzisyenlerle bir araya geldikleri dernek çatısı altında her ay farklı bir sanat çalışmasına imza atacaklarını söyledi.



Türkçe, Arapça ve Kürtçe sola türkülerden oluşacak Urfa sıra gecelerine benzer Siirt sıra geceleri düzenleneceğini belirten Tan, şunları kaydetti:



"Siirt çok dilli ve çok kültürlü bir kenttir. Geçmişten gelen zenginliklerini müzikle anlatmayı ve unutulmaya yüz tutmuş eski müzik parçalarını gün ışığına çıkarmayı planlıyoruz. Her ay bir sanatsal çalışmaya imza atmak istiyoruz. Yaptığımız istişareler sonucu sıra gecelerine benzer Siirt yöresine ait üç dilde sıra geceleri düzenleyeceğiz. Böylelikle hem sanat faaliyetlerimizi icra edeceğiz hem de ilimizin bu noktadaki bir eksikliğini gidermiş olacağız."

Kaynak: AA