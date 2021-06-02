Siirt'te sinema salonlarının faaliyetine 1 Temmuz'a kadar ara verildi

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarının faaliyetine 1 Temmuz'a kadar ara verildiği bildirildi.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarının faaliyetine 1 Temmuz'a kadar ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca sinema faaliyetlerine ilişkin karar alındı.

Buna göre, sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Temmuz'a kadar ara verilirken, karara uymayanlar hakkında para cezası ve adli işlem uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz