Siirt'te silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan bir şahıs gözaltına alındı
Siirt'te silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 11 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan F.N. adlı şahıs yol kontrolünde yakalanarak gözaltına alındı.
Siirt'te silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 11 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan F.N. adlı şahıs yol kontrolünde yakalanarak gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucunda Batman İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, PKK/KCK suçundan 11 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan F.N. isimli şahsın Batman'dan Siirt'te geleceğinin bilgisi alınması üzerine 26 Haziran 2019 günü Siirt ili Kurtalan ilçesi Kayabağlar mevkiinde icra edilen yol kontrolünde yakalandığı belirtildi. Zanlının adli makamlara teslim edildiği ifade edildi. - SİİRT
Kaynak: İHA
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