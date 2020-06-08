Siirt'te silahlı saldırı: 1 yaralı Siirt'in Kurtalan ilçesinde, bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ekmek fırınında çalışan Cahit Karaatay, kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Karaatay, çevredekilerin yardımıyla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karaatay, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, saldırı anında maske takan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: AA