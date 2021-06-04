Siirt'te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Siirt'te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Siirt'te silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt köyü mevkisinde Erdi Uluşık (23) ve Abdulselam Uluşık'ın içinde bulunduğu otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, araçtaki 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdi Uluşık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırının faillerinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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