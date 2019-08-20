Siirt'te silahlı saldırı, 1 kişi etkisiz hale getirildi, 1 polis yaralandı

Siirt'te silahlı saldırı, 1 kişi etkisiz hale getirildi, 1 polis yaralandı

Siirt'te polis ekipleri ve belirsiz kişiler tarafından çıkan silahlı olayda 1 kişi etkisiz hale getirilirken, 1 polis yaralandı.

20.08.2019 01:55
Siirt'te silahlı saldırı, 1 kişi etkisiz hale getirildi, 1 polis yaralandı

Siirt'te polis ekipleri ve belirsiz kişiler tarafından çıkan silahlı olayda 1 kişi etkisiz hale getirilirken, 1 polis yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Olay Algül Mahallesi meydana geldi. Devriye gezen polislere kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polislerinde karşılık vermesiyle 1 etkisiz hale getirildi, 1 poliste yaralandı. Yaralı polis memuru ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıdan sonra bölgeye gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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