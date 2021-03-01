Silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı (2)

01.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:41

Siirt'te silahlı kavga sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Siirt'te silahlı kavga sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine akraba olan S.Z. ve Ö.Z. ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışanların belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı (2)
Silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı (2)
Silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı (2)
Silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Alişan Sibel Can Cansu Dere Demet Akalın
Spor Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Osman Özköylü Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 15:41:00. #1.16#
title