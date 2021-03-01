Silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı (2)

Siirt'te silahlı kavga sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine akraba olan S.Z. ve Ö.Z. ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışanların belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz