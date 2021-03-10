Siirt'te silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Siirt'te silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

10.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:25
Siirt'te silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Yamaçlı Köyü Halenze mezrasında silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği, 2 mauser piyade tüfeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 713 mermi, 28 av tüfeği fişeği, 21 şarjör ve 6 dipçik ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheliler M.E, E.E. ve Z.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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