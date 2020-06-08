Siirt'te silah kaçakçılığı operasyonu
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Siirt'te silah kaçakçılığı operasyonu

Siirt İl Jandarma Komutanlığını ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda silah ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Siirt'te silah kaçakçılığı operasyonu
08.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:56

Siirt İl Jandarma Komutanlığını ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda silah ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Siirt'in Kurtalan ilçesinde ikamet eden B.D. isimli şahsın haksız kazanç elde etmek maksadıyla Kurtalan merkezi ve çevresinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı, şahsın elinde ruhsatsız silah ve mühimmatlar bulunduğu, satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisi alınmıştır, KOM Şube Müdürlüğünce adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan arama sonucu 2 adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 11 adet 7,65 milimetre çaplı tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 24 adet av tüfeği fişeği, 2 adet bıçak, 10 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak Kurtalan Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ele geçirilen suç unsuru malzemelere el konularak şüpheli hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkındaki Kanun kapsamında gerekli yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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