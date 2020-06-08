Siirt'te silah kaçakçılığı operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siirt'te silah kaçakçılığı operasyonu

Siirt'te düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Siirt'te silah kaçakçılığı operasyonu
08.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:38

Siirt'te düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kurtalan'da ikamet eden B.D'nin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 35 fişek, 2 şarjör, 2 bıçak ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltın alınan B.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak Haber
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum Haber
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu
Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi
İstanbul'da olaylı gece! Cinnet getiren kadın kocasını bıçakladı, çocuğunu 11'nci kattan atmak istedi
Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu
Serinlemek için nehre giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu
Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı
Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki çalışmalarından fotoğraflar paylaştı
İdlib'de yaralanan askerimiz 43 gün sonra şehit oldu
İdlib'de yaralanan askerimiz 43 gün sonra şehit oldu
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
Araç sürerken karpuz yiyen sürücü yakalandı
Araç sürerken karpuz yiyen sürücü yakalandı
Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli
Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Türkiye'den sert tepki: Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son...
Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti
Şarampole devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü hayatını kaybetti
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya...
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
Kağıt toplayıcı erkek çocuğu istismar eden zanlı, esnafın dikkatinden kaçamadı
Kağıt toplayıcı erkek çocuğu istismar eden zanlı, esnafın dikkatinden kaçamadı
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara 'Ziyaretleri erteleyin' uyarısı yaptı
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara "Ziyaretleri erteleyin" uyarısı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Seda Sayan Beren Saat Hande Erçel Mariah Carey
Spor Metin Oktay Lionel Messi Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Siirt'te silah kaçakçılığı operasyonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 12:38:13. #1.15#
title