Siirt'te sikke ve obje ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te sikke ve obje ele geçirildi

Siirt'te sikke ve obje ele geçirildi
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te düzenlenen operasyonda sikke ve obje ele geçirildi.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen operasyonda sikke ve obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan uygulamada bir şüphelinin üst armasında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title