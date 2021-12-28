Siirt'te sikke ve obje ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen operasyonda sikke ve obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan uygulamada bir şüphelinin üst armasında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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