Siirt'te şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu - Haberler
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Siirt'te şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu

Siirt'te şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'in Kurtalan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu, o anları bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

KURTALAN, SİİRT (İHA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu, o anları bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

Olay, Kurtalan kent merkezinde yaşandı. İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Güven Sitesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu. Yere düşen çatı büyük paniğe neden olurken, sitenin bahçesinde kimsenin olmaması bir faciayı önledi.

Yetkililer, şiddetli rüzgara karşı zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu. - SİİRT

Siirt'te şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Mahallesi, Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa, Haber

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