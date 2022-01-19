Siirt'te şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu, o anları bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

KURTALAN, SİİRT (İHA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu, o anları bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

Olay, Kurtalan kent merkezinde yaşandı. İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Güven Sitesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu. Yere düşen çatı büyük paniğe neden olurken, sitenin bahçesinde kimsenin olmaması bir faciayı önledi.

Yetkililer, şiddetli rüzgara karşı zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu. - SİİRT

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