Siirt'te sıcaktan bunalan çocuklar ve gençler yarı olimpik yüzme havuzunda serinliyor
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Siirt'te sıcaktan bunalan çocuklar ve gençler yarı olimpik yüzme havuzunda serinliyor

Siirt'te sıcaktan bunalan çocuklar ve gençler yarı olimpik yüzme havuzunda serinliyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te sıcaktan bunalan çocuklar ve gençler yarı olimpik yüzme havuzunda serinleme imkanı buluyor.

Siirt'te sıcaktan bunalan çocuklar ve gençler yarı olimpik yüzme havuzunda serinleme imkanı buluyor.

Hava sıcaklığının kimi günlerde 40 dereceye ulaştığı Siirt'te, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yarı olimpik yüzme havuzunda düzenlenen kursa katılan 6-18 yaş arası 300 öğrenci hem yüzme öğreniyor hem de serinliyor.

Yüzme antrenörü Tufan Olgaç, havuzun haftanın belirli günlerinde çocuk, genç ve engellilere hizmet verdiğini söyledi.

1 Eylül'de sona erecek yaz spor okulları kapsamında açılan yüzme kurslarına geçen yıllarda 750'nin üzerinde kayıt yapıldığını dile getiren Olgaç, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında sayıyı sınırlı tuttuklarını aktardı.

Olgaç, "Havuza gelen çocuklar hem serinliyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor. Yarı olimpik ve çocuk havuzunda 4'ü antrenör 2'si can kurtaran hizmet veriyor. Yüzme havuzlarına yoğun bir talep var. Çocukların yaz aylarında daha verimli vakit geçirmesi ve sporla tanışmasının amaçlandığı kurslar sayesinde onlara hem yüzme öğretiyor hem de başarılı olanları yarışmalara hazırlıyoruz." dedi.

Çocuklardan Samet Gülyeşil havuzda serinlediklerini belirterek, "Hem serinliyoruz hem de hocalarımızın gözetiminde yüzme öğreniyoruz." diye konuştu.

Elvan Siga ise yüzmeyi öğrenmek için geldiği havuzda arkadaşlarıyla eğlenceli zaman geçirdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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