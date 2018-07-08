Siirt'te Sıcaklardan Bunalanlar Kale'ye Kaçtı

Termometrenin 40 dereceyi gösterdiği Siirt'te sıcaklardan bunalan vatandaşlar bir nebzede olsa serinlemek için Tillo ilçesi Kale-tül Üstad tepesine ilgi gösterdi.

Son bir haftadır Siirt geneli etkisini artıran sıcak havalar bunaltıyor. Hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar, ailece Tillo ilçesine giderek türbeleri ziyaret edip manevi iklimi yaşadı. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta yer alan kale bölgesine geçen vatandaşlar, Botan Çayı ve kanyonun temiz havası ve otantik manzarası eşliğinde piknik yaparak hafta sonunun keyfini çıkardı. Çocuklar da oyun gruplarıyla vakit geçirirken, mangal yakan aileler, tepenin uç noktasında bol bol fotoğraf çektirdi - SİİRT