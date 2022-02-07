Siirt'te siber suçlarla ilgili bilgilendirme yapıldı - Haberler
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Siirt'te siber suçlarla ilgili bilgilendirme yapıldı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te siber suçlarla ilgili bilgilendirme yapıldı

Siirt'te siber suçlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Siirt'te siber suçlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında stant açtı.

Bir alışveriş merkezinde açılan stantta vatandaşlara, bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlara ilişkin bilgilendirme yapıldı, broşür dağıtıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Haber

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