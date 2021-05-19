Siirt'te sezonun ilk mercimek hasadı yapıldı
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Siirt'te sezonun ilk mercimek hasadı yapıldı

Siirt'te sezonun ilk mercimek hasadı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Siirt'te kımızı mercimek hasadına başlandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Siirt'te kımızı mercimek hasadına başlandı.

İl genelinde geçen yıl 87 bin dekar alanda üretilen ve 14 bin 750 ton ürün alınan mercimekte bu yıl yetersiz yağış nedeniyle hasada erken başlandı.

Üreticiler tarlada yağmur duası etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan beraberinde kurum yetkilileriyle hasat yapan çiftçiyi tarlada ziyaret etti, taleplerini dinledi.

Demirhan, çiftçiye kuraklık nedeniyle sezonu en az zararla atlatması için her türlü desteği sunduklarını belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı kaynakla çiftçilerin bir kısmına mercimek tohumu desteğinde bulunulduğunu ifade etti.

Siirt'in tarım ve hayvancılıkta önemli bir kent olduğunu dile getiren Demirhan, "Yağışın yetersiz olduğu bir yıl geçirdik. Bazı bölgelerde kuraklık sebebiyle verim yetersizliği var. Bakanlığımızın talimatıyla ziraat mühendisleri ve teknik personelden oluşan ekiplerle ilçe ve köy bazlı hasar tespit çalışmalarını yerinde yapıyoruz. Tüm ürün hasat edilinceye kadar alan tespit çalışmaları devam edecek." dedi.

Demirhan, 2019 yılında 70 bin dekar, 2020'de 87 bin dekar olan mercimek üretim alanının bu yıl 120 bin dönüme ulaştığını belirterek, "Yetersiz yağışlara rağmen 17 bin ton dolayında mercimek hasadı bekliyoruz. Bakanlığımızın sağladığı destekle yine çiftçinin yanında olacak, onlara tohum desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Çiftçi Mehmet Erekinci de 1000 dönüm alanda üretim yaptığını ancak yetersiz yağıştan dolayı düşük verim beklediğini söyledi.

Erekinci, "Allah devlete zeval vermesin. Bakanlığımız her zaman yanımızda oldu, destek verdi ancak bu yıl beklediğimiz yağışlar gelmeyince beklentilerimizi bulamadık." ifadelerini kullandı.

Nasrettin Bakır da yağış yetersizliği nedeniyle bu yıl erken hasat yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Buğdayda verim beklemiyoruz. Kırmızı mercimekte geçen yıla göre daha düşük verim var. Yine de en az zararla sezonu kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.

Siirt'te sezonun ilk mercimek hasadı yapıldı
Siirt'te sezonun ilk mercimek hasadı yapıldı
Siirt'te sezonun ilk mercimek hasadı yapıldı
Siirt'te sezonun ilk mercimek hasadı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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