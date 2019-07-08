Siirt'te seyir halindeki otobüste yangın çıktı

Siirt'te işçileri taşıyan seyir halindeki otobüste yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, bir maden firmasında çalışanları taşıyan Rasim Ant yönetiminde 34 CDE 281 plakalı otobüs, Siirt-Şirvan kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA