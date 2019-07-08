Siirt'te seyir halindeki otobüste yangın çıktı
Siirt'te işçileri taşıyan seyir halindeki otobüste yangın çıktı.
Siirt'te işçileri taşıyan seyir halindeki otobüste yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, bir maden firmasında çalışanları taşıyan Rasim Ant yönetiminde 34 CDE 281 plakalı otobüs, Siirt-Şirvan kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA
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