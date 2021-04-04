Siirt'te seyir halindeki otobüs alev aldı
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Siirt'te seyir halindeki otobüs alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te seyir halindeki otobüs alev aldı

Siirt'te seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Siirt'te seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesinde meydana geldi. Kamuya ait otobüs, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, müdahale ettiği yangını kısa sürede söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin aküden kaynaklandığı belirtildi. - SİİRT

Siirt'te seyir halindeki otobüs alev aldı
Siirt'te seyir halindeki otobüs alev aldı
Siirt'te seyir halindeki otobüs alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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