Siirt'te seyir halindeki kamyon alev aldı Siirt'te seyir halindeki bir kamyon aniden alev aldı.

Siirt'te seyir halindeki bir kamyon aniden alev aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Eruh karayolunun 30. kilometresi Çağbaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon aniden alev alarak yanmaya başladı. Sürücüsünün son anda çıkmayı başardığı aracı gören vatandaşlar tarım sulama aracı ile yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA