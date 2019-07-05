Siirt'te seyir halindeki araçta yangın

Siirt'te seyir halindeki araçta yangın

Siirt kent merkezinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.

Siirt'te seyir halindeki araçta yangın

Siirt kent merkezinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araçta maddi meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı önünde 35 DC 0997 plakalı Mansur Taş'a ait araç bilinmeyen nedenle motor kısmında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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