Siirt'te seyir halindeki araç alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te seyir halindeki araç alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Siirt'te seyir halindeki araç alev alev yandı

Siirt'te seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan karayolunda 56 AS 004 plakalı araç aniden alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, otomobilden son anda çıkmayı başardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Siirt'te seyir halindeki araç alev alev yandı

Siirt'te seyir halindeki araç alev alev yandı

Siirt'te seyir halindeki araç alev alev yandı

Siirt'te seyir halindeki araç alev alev yandı

Siirt'te seyir halindeki araç alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tragger, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

title