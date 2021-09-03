Siirt'te sevgi evlerinde kalan çocuklar macera parkında moral buldu
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Siirt'te sevgi evlerinde kalan çocuklar macera parkında moral buldu

Siirt'te sevgi evlerinde kalan çocuklar macera parkında moral buldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te sevgi evlerinde kalan çocuklar macera parkında keyifli zaman geçirdi.

Siirt'te sevgi evlerinde kalan çocuklar macera parkında keyifli zaman geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evlerinde kalan çocuklar, Siirt Belediyesinin ev sahipliğinde Kızlar Tepesi Sosyal Tesisleri Macera Parkı'nda düzenlenen etkinlikte ağırlandı.

Çocuklarla bir araya gelen Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, çocukların macera parkı oyun gruplarında gönüllerince eğlenerek keyifli zaman geçirdiklerini belirtti.

Etkinliğe ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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