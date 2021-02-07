Siirt'te ses yarışması düzenlenecek

Siirt Belediyesince çevrimiçi müzik yarışması düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğünce gençlerin evde yeteneklerinin keşfedilmesi, Türk müziğinde amatör sanatçıların teşvik edilmesi amacıyla ses yarışması düzenleneceği belirtildi.

Bugün itibarıyla başlayan yarışmanın 16-30 yaş arası kişileri kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarışma katılanların Siirt'te ikamet etmesi gerekiyor. Bir kişi yalnızca bir eserle yarışmaya katılabilir. Eserler Türk Halk Müziği kategorisinde olacak. Video süresi bir dakikayı aşmayacak. Süreç ön eleme, yarı final ve final şeklinde olacak. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday şarkılar seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Birincilik, ikincilik ve üçüncülüğe değer gören eserler açıklanacak. Yarışmaya video gönderen her yarışmacı, yarışmaya gönderilen videoların Siirt Belediyesi tarafından yayınlanmasına ve kullanılmasına izin vermiş sayılacak. Çalışmalarda kategoriye uygunluk, esere hakimiyet, ses genişliği ve ses kalitesi, sözleri doğru okuma ve diksiyon gibi kriterlere bakılarak değerlendirme yapılacak. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan videolar değerlendirmeye alınmayacak. Dereceye giren öğrencilere sürpriz ödüller verilecek. Ayrıca dereceye giren resimler belediyemizin sosyal medya hesaplarında yayınlanacak. Son katılım tarihi 18 Şubat olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz