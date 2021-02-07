Siirt'te ses yarışması düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt'te ses yarışması düzenlenecek

07.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:08
Siirt'te ses yarışması düzenlenecek

Siirt Belediyesince çevrimiçi müzik yarışması düzenlenecek.

Siirt Belediyesince çevrimiçi müzik yarışması düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğünce gençlerin evde yeteneklerinin keşfedilmesi, Türk müziğinde amatör sanatçıların teşvik edilmesi amacıyla ses yarışması düzenleneceği belirtildi.

Bugün itibarıyla başlayan yarışmanın 16-30 yaş arası kişileri kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarışma katılanların Siirt'te ikamet etmesi gerekiyor. Bir kişi yalnızca bir eserle yarışmaya katılabilir. Eserler Türk Halk Müziği kategorisinde olacak. Video süresi bir dakikayı aşmayacak. Süreç ön eleme, yarı final ve final şeklinde olacak. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday şarkılar seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Birincilik, ikincilik ve üçüncülüğe değer gören eserler açıklanacak. Yarışmaya video gönderen her yarışmacı, yarışmaya gönderilen videoların Siirt Belediyesi tarafından yayınlanmasına ve kullanılmasına izin vermiş sayılacak. Çalışmalarda kategoriye uygunluk, esere hakimiyet, ses genişliği ve ses kalitesi, sözleri doğru okuma ve diksiyon gibi kriterlere bakılarak değerlendirme yapılacak. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan videolar değerlendirmeye alınmayacak. Dereceye giren öğrencilere sürpriz ödüller verilecek. Ayrıca dereceye giren resimler belediyemizin sosyal medya hesaplarında yayınlanacak. Son katılım tarihi 18 Şubat olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Arda Turan Okan Buruk Serdar Aziz Ersun Yanal
Tüm Haberler Sel Derbi Antalya Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt'te ses yarışması düzenlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 16:11:52. #1.14#
title